مأرب .. الفريق الحكومي يعقد لقاءاً موسعاً لتنفيذي أمانة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ رئيس اللجنة العليا للاغاثة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﻓﺘﺢ،ﺍﻟﻴﻮﻡ، بمحافظة مأرب، ﻟﻘﺎﺀاً ﻣﻮﺳﻌﺎً ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ السلطة المحلية لأمانة العاصمة، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية .



ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، وﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍلإﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ احمد ﻋﻄﻴﺔ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸؤﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وأعضاء المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة، نقل ﻭﺯﻳﺮ ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ للجميع تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ورئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك..مشيرا الى ان الفريق الحكومي ينفذ هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على أوضاع السلطات المحلية وتلمس احتياجاتها من أجل العمل على مساندة جهودها في مختلف الجوانب وفي مقدمتها تلبية احتياجات النازحين.

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وأكد فتح ،على اهمية مضاعفة وتوحيد كافة الجهود الرامية الى تحرير وبناء اليمن ودعم العمليات العسكرية والأمنية..مشيراً إلى أهمية إعداد خطط مشاريع كثيفة العمالة لتشغيل النازحين والتنسيق مع المنظمات المعنية لتمويل هذه المشاريع.

من جهته دعا وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية إلى رص الصفوف ونبذ العصبيات بمختلف اتجاهاتها وترشيد الخطاب الاعلامي في مواجهة المليشيات الانقلابية.

واستمع الفريق الحكومي من أعضاء المكتب التنفيذي الى شرح موجز عما تم تنفيذه برعاية أمين العاصمة خلال العام الماضي وكذا خطط الأداء المقرر تنفيذها خلال العام الجاري