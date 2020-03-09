شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار منافسات بطولة زوجي الرواد لبطولة عدن المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 - عدن تواصلت اليوم منافسات بطولة زوجي الرواد في اطار بطولة عدن للتنس لمختلف الفئات العمرية ( البراعم تحت 12 سنة ـ الناشئين 14– الشباب مع الممتاز وزوجي الممتاز وزوجي الرواد ) التي ينظمها اتحاد التنس بعدن على ملاعب نادي التنس العدني بكريتر .

Advertisements وأسفرت منافسات هذه الفئة عن فوز الثنائي محمد فؤاد ورضا عبدالله على الثنائي جمال الحاج و عبدالملك نواز 2/0 وفوز الثنائي سامي مهدي ومحمد حسين على الثنائي بسام عميران وياسر حسين 2/0 وفوز الثنائي زكي مهدي وزهير موشجي على الثنائي محمد حسين وسامي مهدي 2/0. وستقام غدا المباراة النهائية لفئة الناشئين بين لاعبي نادي التنس العدني ترتيل فائز ومعاذ صبري .

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