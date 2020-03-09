الكثيري يشيد بدور اتحاد نقابات العمال بوادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون أشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالدور الكبير الذي يقوم به مكتب اتحاد نقابات العمال بحضرموت الوادي والصحراء في الدفاع عن مطالب جميع العمال والعمل بطريقة وسطية تحافظ على المبادئ الأساسية.

Advertisements واكد الوكيل الكثيري خلال لقائه،اليوم، رئيس اتحاد نقابات عمال الوادي والصحراء سالم سعيد قمصي اهتمام السلطة المحلية بجميع اللجان النقابية..مشيرا الى أن الكوادر النقابية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها. واستعرض رئيس اتحاد نقابات العمال، اتجاهات عمل فرع الاتحاد خلال الفترة القادمة والمتعلقة بجانب التأهيل لكوادر النقابة.

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