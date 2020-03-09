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إغلاق منفذ الوديعة الحدودي أمام المسافرين

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

إغلاق منفذ الوديعة الحدودي أمام المسافرين

عدن - الخليج 365

أعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل، اليوم الإثنين، عن إغلاق منفذ الوديعة الحدودي أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر .

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وقال المسؤول الإعلامي في وزارة النقل، وديد ملطوف، في منشور له بالفيسبوك، "اغلاق منفذ الوديعة الحدودي أمام المسافرين من القادمين والمغادرين حتى إشعار أخر" .. مشيراً إلى أنه فقط يسمح للخليجين وسائقين الناقلات (الشاحنات) وسائقين الحافلات بشرط تعهد بعدم تحميل الركاب.

 

وأضاف أن الدخول حاليا مسموح فقط عبر الطيران .. لافتاً إلى أن أنه هذا حسب تواصل الاخوة في المنفذ السعودي اجراءات احترازية بشأن كورونا بشكل مؤقت حتى إشعار اخر ...

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