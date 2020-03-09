التميمي يطلع الوفد الأممي الذي وصل المكلا على تجربة ساحل حضرموت في تثبيت الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، الوفد الأممي من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، برئاسة السيد اندرو مارشل مستشار المبعوث الأممي، على تجربة ساحل حضرموت الناجحة في تثبيت الأمن والأستقرار، بعد تحرير جميع مديرياتها من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.



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وبيّن العميد التميمي أن ذلك الأستقرار النوعي جاء عقب الدعم اللامحدود الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للأجهزة الأمنية، وأنهم في إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت قد ركزوا وبشكل كبير على تطوير قدرات القيادات الأمنية والأفراد، ورفع الروح المعنوية لديهم، مما أسهم في الأستقرار الذي يشاهده الجميع.

وأشاد رئيس الوفد الأممي السيد اندروا مارشل، بتجربة حضرموت الناجحة في الأستقرار الأمني والعسكري، ومحاربتهم للإرهاب والتضحيات التي قدموها في سبيل تحرير ساحل حضرموت، مؤكداً مساندة العالم لهذه الجهود ودعمها؛ بما يسهم في استمرار هذه التجربة وحفظ الأمن والأمان.

وضم الوفد الأممي نائب المدير بقسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي السيد مساكي وتنابي، ومستشار المبعوث الأممي للشؤون السياسية السيد بيتر رايس.