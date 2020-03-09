شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئاسة الإنتقالي في عدن تناقش مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية والأقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، في إجتماعها الدوري برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية الوطنية خلال الفترة الماضية في الخارج، وكذا مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية بشكل خاص، والإقليمية بشكل عام.

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وناقش الاجتماع التقارير المُقدمة من رؤساء لجان الجمعية الوطنية، ودوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، والهيئات التنفيذية للقيادات المحلية بالمحافظات، عن أنشطتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الداخلية الأخرى المتعلقة بعمل المجلس، وتم اتخاذ مايلزم بشأنها.

وفي شأن آخر، حيّت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها، المرأة الجنوبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأه الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مشيدة بدورها النضالي الفعّال إلى جانب شقيقها الرجل، وتضحياتها في سبيل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.