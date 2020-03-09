الجوف .. الجيش الوطني يؤمن محيط مديريتي اليتمة والمهاشمة ويأسر عشرات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني،اليوم الاثنين، من تحرير مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال الجوف، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.



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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري ان ابطال الجيش الوطني نفذوا هجوما عكسيا عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتمة .

وتمكن ابطال الجيش من دحر المليشيا والتقدم محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتر، حيث تقوم وحدات عسكرية عملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيات الهاربة.

وذكر المصدر أن العشرات من عناصر المليشيا تم اسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة