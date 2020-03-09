- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف .. الجيش الوطني يؤمن محيط مديريتي اليتمة والمهاشمة ويأسر عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الجوف - الخليج 365
تمكنت قوات الجيش الوطني،اليوم الاثنين، من تحرير مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال الجوف، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري ان ابطال الجيش الوطني نفذوا هجوما عكسيا عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتمة .
وتمكن ابطال الجيش من دحر المليشيا والتقدم محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتر، حيث تقوم وحدات عسكرية عملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيات الهاربة.
وذكر المصدر أن العشرات من عناصر المليشيا تم اسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف .. الجيش الوطني يؤمن محيط مديريتي اليتمة والمهاشمة ويأسر عشرات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.