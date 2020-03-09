شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. تحركات أمنية لوقف الزحف العمراني في جبل شمسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 شهدت العاصمة عدن، اليوم الإثنين تحركات أمنية لوقف الزحف العمراني في جبل شمسان .

Advertisements ودشنت حملة أمنية بإشراف مدير عام مديرية المعلا فهد مشبق لإزالة معالم الاستحداثات التي ظهرت على جبل شمسان. وقامت أجهزة الأمن بإزالة المخططات التي يقوم بوضعها المواطنين والمتنفذين على واجهة جبل شمسان ما بين مديريتي المعلا وصيرة . وسُمعت خلال تنفيذ الحملة أصوات اطلاق النار

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