"نفط ساحل حضرموت" تقر تخفيض أسعار المحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت عن تخفيض أسعار بيع مادتي الديزل و البترول في السوق المحلي اعتباراً من منتصف اليل الاثنين الموافق 9/3/2020 وذلك بمايتناسب وأسعار تكلفة المحروقات عالمياً.



وبحسب تعميم لمحطات تعبئة الوقود اصدره مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، سيكون سعر بيع اللتر الواحد من مادتي البترول والديزل للمستهلك في محطات تعبئة الوقود بالسوق المحلي (315) ريال.

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وأكد الدكتور خالد العكبري، أن هذا القرار يأتي انسياقاً مع السياسة السعرية التي تنتهجها إدارة فرع الشركة بالساحل المحددة في دراسة كلفة الشراء لاحتياجات السوق المحلي من المحروقات والعوامل المؤثرة، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القاضية بتخفيف الأعباء الإقتصادية على المواطنين.

وشدد الدكتور العكبري بالقول إن شركة النفط بساحل حضرموت لن تألوا جهداً في تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للمواطن الذي يعد الركيزة الأساسية ومحل الاهتمام المباشر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.