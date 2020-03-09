شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون.. مجتهد يفاجئ الجميع ويفجرها مدوية وميعلن عن تنصيب "ملك جديد" للسعودية ومصير محمد بن سلمان ورفض كبير داخل المملكة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الناشط السعودي مجتهد عبر تويتر على حملة الإعتقالات التي طالت أمراء في العائلة المالكة وقال في تغريدات وقال "يبدو الموضوع مرتبط بتنصيب مترقب لابن سلمان ملكا ورفض شامل داخل العائلة" .

وأضاف " اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ابن سلمان في ولائهم".

جديد "الخليج 365"

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وكان المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، قال إن لديه مصادر متطابقة مع حساب "العهد الجديد" النشط بدوره في تويتر، والمختص بالشأن السعودي والخليجي، عن وجود أميرين من آل سعود، معتقلين في السجون السعودية.

وقال حساب "مجتهد"، إن مصادرنا تؤكد كلام "العهد الجديد"، من أن الأميرين المعتقلين أخطر من يمكن اعتقاله.

وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، كشف النقاب عن اعتقال أميرين كبيرين بالسعودية، أحدهما من كبار العائلة، وعضو بهيئة البيعة.

وأوضح الحساب لاحقا أن الأميرين هما أحمد بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان، إضافة إلى ولي العهد السابق، محمد بن نايف وآخرين.