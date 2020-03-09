شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف اصبج شكله اليوم.. هل تذكرون العكيد معتز بطل مسلسل "باب الحارة" ؟؟ (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد غياب طويل للفنان السوري وائل شرف والشهير بـ معتز باب الحارة انتشرت صورة جديدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث خلالها الجمهور عن تغير ملامحه وظهور علامات الكبر عليه .

وشارك الفنان وائل شرف جمهوره عبر الانستجرام صورة جديدة له بدت عليه معالم الكبر والشيب يغزو رأسه . جديد "الخليج 365" Advertisements وكتب الفنان وائل شرف تعليقا على قال فيه: ” اشتقنا لعيونكن الحلوين الله يحميكن” . وتفاعل الجمهور كثيرا مع صورة الفنان وائل شرف وعلقوا له تعليقات تشيد بأدواره وشخصيته فكتيوا له: ” معتز كبران وصاير زعيم، الشيب وقار يسلملي جمال ،أحلى عكيد ولله ،اشتقنالك،وين خيرية عنك” .

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