شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق لطيران التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون بسماع دوي انفجارعنيف هز منطقة جنوب شرق العاصمة صنعاء قبل قليل بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان الأمريكي السعودي. جديد "الخليج 365" Advertisements وأفاد مصدر أمني أن الإنفجار ناجم عن غارة شنها طيران العدوان على مديرية خولان الطيال جنوب شرق العاصمة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 18 غارة على مديرية #خب_والشعف منها 12 غارة على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف, كما شن غارتين على جبل صلب بمديرية #نهم ومديرية #مجزر , وثلاث غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح بمحافظة بمأرب. كما استهدفت مقاتلات العدوان منطقة البقع قبالة نجران بثلاث غارات جوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق لطيران التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.