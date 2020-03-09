شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وفاة فنان يمني شهير في عدن .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير انور مبارك في العاصمة عدن متاثرا بمرض الفشل الكلوي. ونشرت الدكتورة نبيهة باماجد مشرف مركز الغسيل الكلوي بعدن في صفحته على فيس بوك التالي: Advertisements

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