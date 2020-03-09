شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حضرمي ينجو من محاولة اغتيال في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - سيئو

نجا القيادي في مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء عارف بن علي جابر من محاولة اغتيال فاشلة في وادي حضرموت.

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واطلق مسلحون مجهولون النار مغرب اليوم على سيارة يستقبلها الاستاذ عارف بن علي جابر في مفرق خشامر مديرية القطن أدت لإصابة مرافق بن علي جابر لإصابة وصفت بالمتوسطة.

حيث تشهد مدن وادي حضرموت انفلات امني ووعود من محافظ حضرموت بالقضاء على الأنفلات الأمني بعد لقائه بالسلطات في وادي حضرموت.