"البحسني" يصدر توجيها بإعتماد "الجريري" متحدثا رسميا بإسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني توجيها لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية وعموم مدراء المديريات بساحل المحافظة بإعتماد وكيل وزارة الصحة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري متحدثا رسميا بإسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بساحل حضرموت.



وناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الخطة العاجلة والخاصة بمواجهته بالمحافظه.

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وفي الاجتماع قدم وكيل وزارة الصحة مدير عام صحة ساحل حضرموت نائب رئيس اللجنة الدكتور رياض الجريري، شرحا وافيا عن الخطة التي وضعها لجنة مواجهة الوباء والتي تعد اللجنة الأولى على مستوى الجمهورية، موضحا أن اللجنة قد باشرت عملها منذ الأسابيع الماضية عبر تنفيذ عدد من الإجراءات العملية في مينائي المكلا والشحر ومطار الريان الدولي الذي يستعد يوم غد لإستقبال رحلة قادمة من القاهرة، إلى جانب قيام فريق الاستجابة العاجلة والترصد الوبائي بحصر ومتابعة وزيارة كل المواطنين القادمين الي مديريات ساحل حضرموت عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى بيوتهم لمدة أسبوعين كاملين لتأكد من سلامتهم وإجراء الفحوصات اليومية لهم، ورفع بالتقارير اليومية لغرفة العمليات، وزيادة التوعية والتثقيف بالوباء عبر اصدار النشرات التوعية والافلام التثقيفية وتعميمها لمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار الوكيل الجريري إلى أن لجنة مواجهة كورونا قد جهزت مركزا خاصا في ابن مستشفى ابن سينا تكفلت السلطة المحلية بالمحافظة بترميمه ووزارة الصحة بتأثيثه، ودعمته منظمة الصحة العالمية بتوفير أربعة أجهزة خاصة بالإنعاش ومعدات ومستلزمات طبية أخرى.

وشدد محافظ حضرموت خلال الاجتماع على رفع مستوى الجاهزية من قبل كافة الجهات المعنية بالمحافظة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية المواطنين من اي مخاطر محتملة لفيروس كورونا قد تصل إلى حضرموت خصوصا وأن المحافظة يتم من خلالها استقبال المواطنين اليمنين القادمين من كافة أنحاء العالم عبر منفذ الوديعة البري ومطار سيئون الدولي، الأمر الذي يزيد من حجم المسؤولية على حضرموت والسلطة المحلية بها وكافة الجهات المعنية.

واكد محافظ على حضرموت على أهمية استمرار الإجراءات العملية التي تقوم بها اللجنة وتوسيعها، وتكثيف جهود الفرق الطبية الميدانية وبرامج التوعية بمخاطر وطرق الوقاية والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين عبر الوسائط الإعلامية المختلفة وكافة الجهات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع.