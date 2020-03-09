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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول بحضرموت يؤكد اهتمام السلطة المحلية بجميع اللجان النقابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
حضرموت - الخليج 365
أكد مسؤول بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، باهتمام السلطة المحلية بجميع اللجان النقابية.
وفي التفاصيل، أشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالدور الكبير الذي يقوم به مكتب اتحاد نقابات العمال بحضرموت الوادي والصحراء في الدفاع عن مطالب جميع العمال والعمل بطريقة وسطية تحافظ على المبادئ الأساسية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" اكد الوكيل الكثيري خلال لقائه،اليوم، رئيس اتحاد نقابات عمال الوادي والصحراء سالم سعيد قمصي اهتمام السلطة المحلية بجميع اللجان النقابية..مشيرا الى أن الكوادر النقابية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها.
واستعرض رئيس اتحاد نقابات العمال، اتجاهات عمل فرع الاتحاد خلال الفترة القادمة والمتعلقة بجانب التأهيل لكوادر النقابة.
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