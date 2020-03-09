شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مديرعام المكلا يلتقي ممثلي منظمة صناع نهضة لاستعراض إنطلاقة دورات بناء القدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 حضرموت - الخليج 365 استعرض لقاء ضم مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد وممثلي منظمة صناع نهضة، صباح اليوم مشروع منظمة نهضة شباب الذي يستهدف دورات تدريبية وبناء قدرات لموظفي وعمال صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة العامة للمياه كأول مشروع بالمحافظة.

حيث تعرف المدير العام الحامد على الخطة الاستراتيجية لعمل المشروع والمكونات المتعددة لسير العمل في بناء القدرات وتطوير الاداء المهني للفئات المستهدفة. Advertisements واشاد المدير العام الحامد بهذه الخطوة التي تأتي للرفع من كفاءة واداء الكادر المهني وتحسين قدرات وجاهزية الشباب واستعدادهم لمواكبة التطورات المهنية مبدئا استعداد السلطة المحلية بتذليل اوجه الصعاب التي تواجه المشروع شاكرا الجهود التي تقدمها المنظمات من نشاطات حيوية هامة ماكدا بان حضرموت ستعكس ذلك بصورة مبهرة وجيدة للجهات الداعمة.

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