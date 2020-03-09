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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على استعدادات قطاع الحج والعمرة في الاتحاد السياحي اليمني .. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على استعدادات قطاع الحج والعمرة في الاتحاد السياحي اليمني لموسم الحج والعمرة لهذا العام.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتبه صباح اليوم مع رئيس الاتحاد السياحي اليمني عبدالله عمر بامطرف، تم خلاله بحث سبل تقديم الخدمات اللازمة لسفر الحجاج والمعتمرين وصرف جوازات السفر لهم لتمكينهم من أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام هذا العام.
وثمن رئيس قطاع الحج والعمرة في الاتحاد السياحي اليمني جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني في إجراء عمليات المتابعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسهيل حصول الحجاج على جوازات جديدة لأداء مناسك الحج والعمرة.
حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السياحي للحج والعمرة خالد العليي.
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