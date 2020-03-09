"الخليج 365" ينشر عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الاثنين 9 مارس/ آذار 2020.

- ندوة بعدن حول التيقض والسلامة الدوائية https://www.elyamnelaraby.com/465370 - بالصور.. لجنة قيادية من شرطة تعز تعقد لقاء بمدراء أقسام مديرية القاهرة https://www.elyamnelaraby.com/465366 - حضرموت.. شركة نفط الساحل تقر تخفيض أسعار بيع المحروقات https://www.elyamnelaraby.com/465365 - المقدم "سالم عوض النموري" يتحدث لــ"الخليج 365" عن الدعم الإماراتي لخفر السواحل https://www.elyamnelaraby.com/465363 - وزير التخطيط يؤكد على أولويات الحكومة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي https://www.elyamnelaraby.com/465360 - الكشف عن فريق حوثي إعلامي مهمته تضليل اليمنيين بالخارج https://www.elyamnelaraby.com/465349 - قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465342 - منظمة: مليشيا الحوثي ارتكبت نحو 15 ألف انتهاك ضد النساء في اليمن منذ بدء الحرب https://www.elyamnelaraby.com/465340 - مدارس إب بزمن المليشيا.. نشر أفكار طائفية وترديد للصرخة الإيرانية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/465338 - بالصور.. اجتماع لقيادات تعز يؤكد ضرورة وأهمية التلاحم والاصطفاف الوطني وترك المناكفات https://www.elyamnelaraby.com/465327 - خلال اليومين الماضيين.. مقتل 7 مدنيين في إب بينهم عروس https://www.elyamnelaraby.com/465324 - المليشيا ترفع وتيرة انتهاكاتها على القرى السكنية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465323 - استشهاد مواطنين إثر انفجار لغم حوثي بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465322 - الجوف.. قوات الجيش تستعيد اليتمة بعد ساعات من سيطرة المليشيا عليها (تفاصيل خاصة) https://www.elyamnelaraby.com/465320 - هدوء حذر يخيم على الأجواء في جبهة مريس بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/465319 - الولايات المتحدة تشعر ببالغ القلق تجاه التصعيدات الحوثية في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/465318 - إصابة مدنيين جراء قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية بحيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465317 - يونيسيف: اليمن يسجل واحدة من أعلى معدلات زواج الأطفال بالشرق الأوسط https://www.elyamnelaraby.com/465303

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