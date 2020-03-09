“شاهد” الوثائقي الذي كشف كذب ابن راشد.. “ما خفي أعظم” يفضح الفساد في دبي بتواطؤ مسؤولين كبار

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عدن - ياسمين التهامي - كشف برنامج “ما خفي أعظم”، وثائق وشهادات حصرية تكشف تفاصيل ما تعرض له مستثمرون عرب وأجانب في دبي، من عمليات ابتزاز واستيلاء على أموالهم تحت غطاء جهات متنفذة في دولة الإمارات.
وكشف التحقيق شهادات مستثمرين تعرضوا للاعتقال في إمارة دبي، كان بينهم مؤسس شركة “تعمير” العقارية عمر عايش.
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وقال عايش إن شركته كانت تحقق أرباحا بلغت 5 مليارات دولار، وبعد حضور أحمد وعبد الله الراجحي عام 2004 لمعرض بيع العقارات، ونظرا لكثرة المبيعات، كانا يريدان حصة في “تعمير”، وخلال أشهر معدودة تمكنا من شراء نصف الشركة.
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