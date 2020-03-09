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الملك على فراش الموت.. “مجتهد” أوامر الاعتقالات أصدرها محمد بن سلمان واستهدفت أعلى عضو في القوات المسلحة

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عدن - ياسمين التهامي - عاد الحساب الشهير “مجتهد”، لتأكيد ما نشره بالأمس، عن صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو الامر الذي نفته حسابات سعودية بعضها معارض واخرى مؤيدة للنظام.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على فراش الموت هذا ما تم تأكيده قبل قليل”، وزاد “مجتهد” قائلاً إن “ربما يكون قد مات الآن”.

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على فراش الموت هذا ما تم تأكيدة قبل قليل وربما يكون قد مات الآن وحملة أعتقالات أضافية واسعة تطال عشرات الأمراء والمسؤولين هذه الليلة بأمر وتوجيه محمد بن سلمان وبيان مرتقب بذالك .#السعودية

— مجتهد (@mejtahidd) March 7, 2020
">

مجتهد@mejtahidd

الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على فراش الموت هذا ما تم تأكيدة قبل قليل وربما يكون قد مات الآن وحملة أعتقالات أضافية واسعة تطال عشرات الأمراء والمسؤولين هذه الليلة بأمر وتوجيه محمد بن سلمان وبيان مرتقب بذالك .#

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وأضاف أن حملة الاعتقالات الاضافية التي طالت عشرات الأمراء والمسؤولين الليلة الماضية جاءت بأمر وتوجيه محمد بن سلمان.

وتابع “مجتهد” كاشفاً عن اعتقال(اللواء الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز) رئيس جهاز المخابرات والأمن للقوات البرية، وهو أعلى عضو في القوات المسلحة، مضيفاً أن 4 أسماء معروفة الآن من المعتقلين، وهم أحمد بن عبد العزيز، ونجله نايف، ومحمد بن نايف وأخيه نواف.

الجديد في #اعتقال_الأمراء

اعتقال(اللواء الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز)رئيس جهاز المخابرات والأمن للقوات البرية،وهو أعلى عضو في القوات المسلحة تأكد اعتقاله
وأن 4 أسماء معروفة الآن من المعتقلين،وهم أحمد بن عبد العزيز، ونجله نايف،ومحمد بن نايف وأخيه نواف.

— مجتهد (@mejtahidd) March 8, 2020
">

مجتهد@mejtahidd

الجديد في #اعتقال_الأمراء

اعتقال(اللواء الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز)رئيس جهاز المخابرات والأمن للقوات البرية،وهو أعلى عضو في القوات المسلحة تأكد اعتقاله
وأن 4 أسماء معروفة الآن من المعتقلين،وهم أحمد بن عبد العزيز، ونجله نايف،ومحمد بن نايف وأخيه نواف.

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وفي السياق ذاته نشرت حسابات أخرى أسماء المعتقلين من الامراء والذي وجه لهم تهمة الخيانة العظمى وهم على النحو التالي..

 

المعتقلون في #السعودية ضمن موجة الاعتقالات الاخيرة بتهمة الخيانة العظمى وفق وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز
⭕️ احمد بن عبد العزيز
⭕️ نايف بن احمد بن عبد العزيز
⭕️ محمد بن نايف
⭕️ نواف بن نايف
⭕️ سعود بن نايف
⭕️ عبد العزيز بن سعود بن نايف

— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 8, 2020
">

[email protected]

المعتقلون في #السعودية ضمن موجة الاعتقالات الاخيرة بتهمة الخيانة العظمى وفق وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز
⭕️ احمد بن عبد العزيز
⭕️ نايف بن احمد بن عبد العزيز
⭕️ محمد بن نايف
⭕️ نواف بن نايف
⭕️ سعود بن نايف
⭕️ عبد العزيز بن سعود بن نايف

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أبرز الأمراء المعتقلين حتى الآن:
* أحمد بن عبد العزيز (شقيق الملك)
* محمد بن نايف (ولي العهد السابق)
* نواف بن نايف (شقيق محمد بن نايف)
* نايف بن أحمد بن عبد العزيز
* سعود بن نايف (والد وزير الداخلية)
* عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية)

— نحو الحرية (@hureyaksa) March 8, 2020
">

نحو الحرية@hureyaksa

أبرز الأمراء المعتقلين حتى الآن:
* أحمد بن عبد العزيز (شقيق الملك)
* محمد بن نايف (ولي العهد السابق)
* نواف بن نايف (شقيق محمد بن نايف)
* نايف بن أحمد بن عبد العزيز
* سعود بن نايف (والد وزير الداخلية)
* عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية)

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وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الجهات المختصة استدعت وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف للتحقيق على خلفية محاولة انقلاب ضد القيادة السعودية.

وول ستريت جورنال: استدعاء وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف للتحقيق على خلفية محاولة انقلاب ضد القيادة #السعودية.

— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 8, 2020
">

[email protected]

وول ستريت جورنال: استدعاء وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف للتحقيق على خلفية محاولة انقلاب ضد القيادة #السعودية.

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وكان الامير محمد بن نايف وهو ولي العهد السابق وابن عم محمد بن سلمان، يخضع للرقابة الصارمة منذ الانقلاب عليه منتصف عام 2017 حيث جرى اعفائه من منصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ووسعت السلطات السعودية، من دائرة الاعتقالات التي بدأتها أمس السبت، لتشمل إلى جانب الأمراء، عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية، اتهموا بمساندة أمراء متهمين بتدبير انقلاب يهدف إلى الإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلاد. حسب ما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد مسؤول غربي للوكالة نقلاً عن مصادر داخل الحكومة السعودية، اعتقال العسكريين، دون أن يوضح تفاصيل حول عددهم، مشيراً إلى أنه مع “عملية التطهير هذه، لم يعد هناك منافس لمنع وليّ العهد من الوصول إلى العرش”.

وفي تفاصيل أكثر، قال مصدر آخر للوكالة الفرنسية، إن “عملية التطهير” تمّت بعد تراكم السلوك السلبي من قِبل الأميرين (أحمد بن عبدالعزيز، ومحمد بن نايف)”، من دون أن يخوض في التفاصيل، في حين أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في وقت سابق، أن الأميرين اللذين كانا في الماضي مرشحَين للعرش، يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة وصولاً إلى احتمال الإعدام.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، أن الأميرين أحمد ومحمد بن نايف عادا من رحلة صيد، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتلقّيا اتصالاً يدعوهما للقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالقصر الملكي، في الساعة الـ7 صباح يوم الجمعة، وعندما وصلا إلى القصر، تم اعتقالهما.

بعد تنفيذ الاعتقالات، أقامت قوات الأمن السعودية حواجز على جميع الطرق في أنحاء العاصمة السعودية، الرياض، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، مضيفةً أن ذلك “أثار المخاوف من الاضطرابات في أعقاب الاعتقالات” التي طالت الأمراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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