شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور خاطف للإعلامية ’’سهير القيسي‘‘ بعد أنباء زواجها من ’’محمد بن راشد‘‘ خلفًا للأميرة هيا بنت الحسين (شاهد الصور) مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطفت الإعلامية العراقية، سهير القيسي ، الأضواء بظهور جديد، مرتدية البنطال الأسود والشميز الابيض إلى جانب حقيبتها الحمراء .



يأتي ذلك بعد أنباء تزعم زواج القيسي بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد عجزه عن استرجاع زوجته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين.

وكان انتشر بين النشطاء خبر مزعوم مفاده أن ابن راشد أقدم على الخطوبة والزواج من الإعلامية العراقية الشهيرة المقيمة في الإمارات سهير القيسي، وربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا.

لكن اتضح أنها مجرد شائعات سبق الترويج لها من قبل في 2016 عقب استضافة حاكم دبي لـ القيسي ضمن عدد كبير من نجوم المجتمع والمسؤولين على مائدة الإفطار السنوي الذي ينظمه.

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