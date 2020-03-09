شكرا لبحثكم عن خبر اغرب من الخيال: ساحر في عدن يختطف فتاة ويقول انها زوجته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت قوة امنية امس الاحد القبض على ساحر بمديرية دارسعد شمال العاصمة عدن. وقال مصدر أمني بعدن أنه : تم القبض على رجل يمارس السحر بمديرية دارسعد الجديدة. واضاف: حيث كانت معه فتاة يدعي انها زوجته ولما حضر اهلها اكدوا انه لم يتزوجها. واختتم المصدر قوله :ان اهلها قدموا على الساحر قضية اختطاف ابنتهم.

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