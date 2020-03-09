شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: الفيديو الذي نشره محمد العرب عن اخر تطورات معركة تحرير الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث محمد العرب مقطع فيديو من المواجهات الدائرة في محافظة الجوف , مشيرا ان المقطع هو لجنود الجيش اليمني وهم يحرقون المليشيات الحوثية وتطهير كامل لليتمه ونهيار كبير للميليشات .

إلى ذلك استعادت، قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، الأحد، منطقة اليتمة، التابعة إداريًا لمديرية خب والشعف، بعد تقدم عناصر المليشيا في المنطقة، وتكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقالت مصادر محلية إنه "تم استدراج مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي، إلى بعض المواقع في اليتمة، ثم أطبق عليها أبطال الجيش والمقاومة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبحسب المصادر، فقد حقق الجيش الوطني مسنودًا بالمقاومة الشعبية، تقدمًا كبيرًا، في المنطقة، التي تقع على الحدود السعودية، واستطاع السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

وكان الناطق الرسمي، باسم قوات محور الجوف، ربيع القرشي، قد أكد أن "منطقه اليتمه بالكامل باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن "المعارك حاليآ تدور بجبهتي السليلة والمهاشمة".

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وأوضح القرشي، أن محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي يتقدم صفوف المقاتلين، في ذات الجبهة.

وتشهد محافظة الجوف، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى، حيث تمكنت المليشيا من السيطرة على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، وكذا مديرية الغيل، المعقل الرئيس للمليشيا في المحافظة والتي يطلق عليها "مران الجوف".