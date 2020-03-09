شكرا لبحثكم عن خبر بعد تدريبهم في السعودية...عودة دفعة من الجنود اليمنين الى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد شهود عيان من عدن عن وصول جنود الى العاصمة المؤقته عدن قادمين من منطقة الظاهر بالمملكة العربية السعودية. واكد شهود العيان : ان الجنود يتبعون القائد بالانتقالي الجنوبي إمام النوبي وكانوا قد وصلوا الى معسكر20 بكريتر قادمين من التدريب في السعودية وسيتم توزيعهم على المنشأت. وياتي عودة الجنود ضمن تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.

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