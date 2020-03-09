شكرا لبحثكم عن خبر وصولا إلى تصفير الراتب .. الحوثيون يقومون بخصم نصف راتب قتلاها السابقين لتغطية القتلى الجدد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر بوزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن اتفاق الوزارة مع المؤسسة المعنية بالقتلى التابعين للحوثيين نتيجة للأزمة المالية على أن يتم خصم ربع راتب من مخصصات القتلى السابقين لصالح القتلى الجدد بعد عجز المالية عن صرف هذه المرتبات .

وقالت المصادر الـ" المشهد اليمني " اليوم الأحد أن القيادات العليا في المالية رفضت صرف المرتبات الخاصة بقتلى الحوثيين وهو جعلها تتفق مع مؤسسة القتلى التابعة للحوثيين على أن يتم صرف راتب ونصف كل شهرين بدلا من صرف الراتب بشكل شهري .

وأضافت المصادر أن أحد مسؤولي المالية سخر من قتلاهم قائلا " قل للقبيلي راتب ونصف وهو يتحرك الجبهة في إشارة منه إلى ضعف المستوى العقلي للقبائل التي تقاتل في صفوها والذين سيتفهمون الأمر أن الحوثيين يدفعوا راتب ونصف شهريا بينما هي لا تصرف إلا كل شهرين بمعنى خصم ربع الراتب شهريا .

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وأكدت المصادر أن سياسية الحوثيين القادمة تتمثل في صرف راتب فقط كل شهرين وصولا إلى صرف نصف راتب كل شهرين هو ما يعني صرف مبلغ عشرة الف ريال في المتوسط لكل قتيل حوثي .

ووضحت المصادر أن مسؤولي المالية اعتذروا عن اعتماد أي قتلى جدد وهو ماجعل المؤسسة التابعة للقتلى تتفق مع المالية على التدريج في الخصم حتى يتم تصفير الراتب .

هذا وحذرت المصادر أبناء القبائل من عدم تصديق الحوثيين الذين يغررون بهم وجرهم إلى جبهات الموت وعليهم الإهتمام ورعاية اسرهم في أي مجال.

الجدير ذكره أن هناك فرز في مؤسسة القتلى الحوثيين بين القتلى الحوثيين وأن أبناء القبائل هم في سلم الدرجة الثانية والتي سيتم إيقاف كل مستحقاتهم المالية عند انتهاء الحرب .