شكرا لبحثكم عن خبر القتال مستمر في صرواح من النقطة صفر وضحايا الحوثي بالعشرات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تدور مواجهات ليلية عنيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب بين مليشيا الحوثي من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى.
وقال مصدر عسكري ان اشتبكات عنيفة تدور وجهاً لوجه ومن مسافة صفر في جبهة صرواح عقب محاولة عناصر المليشيات التقدم نحو مواقع الجيش الوطني. وأوضح أن المعارك مستمرة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.
وأكد المصدر أن مليشيات الحوثي بدأت في التقهقر وخسرت العشرات من مقاتليها بعد وصول تعزيزات قبلية من أبناء محافظة مارب إلى صرواح.
وأشار المصدر إلى سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير لافتاً إلى أن مدفعية الجيش دكت تعزيزات كانت في طريقها للحوثيين في مناطق المواجهات، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم القتالية وسقوط قتلى وجرحى.
وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة المليشيات على مركز محافظة الجوف، أحد أهم معاقل الشرعية التي تشكل تهديداً مباشراً لمحافظة مأرب، التي تقع فيها مقر قيادة الجيش الوطني
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