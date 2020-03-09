شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني في حالة «سكر» يقتحم منزل كويتية ويرتكب فعل لا يخطر على بال بوجود أبنائها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم شخص في حالة سُكر طافح منزل مواطنة كويتية، في منطقة سلوى، وقام بالاعتداء عليها وسلبها شرفها تحت تهديد السلاح، وتهديده بنحرها وقتل أبنائها.

واستطاع رجال مخفر سلوى عقب جولة في محيط محل الواقعة توقيف الجاني، وتبين انه وافد يمني (21 عاما) وانه في حالة غير طبيعية، واعترف الجاني بتنفيذ جريمته تحت تأثير احتسائه «الجاكسون».

وفي التفاصيل التي أوردها موقع الأنباء الكويتي،، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة فجر أمس من مواطنة أفادت فيه باقتحام منزلها من قبل مجهول والاعتداء عليها وسلب شرفها، تحت تهديد السكين وقتل أبنائها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاستغاثة خوفا من تنفيذ المتهم لتهديده.

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وقال المصدر: على الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وصدرت التعليمات من قبل مدير أمن محافظة حولي العميد خالد الكندري بتمشيط مكان الجريمة والأماكن المحيطة بالواقعة.

وتابع المصدر: اشتبه رجال الأمن في شخص بدا في حالة غير طبيعية وتنطبق عليه الأوصاف التي ذكرتها المجني عليها في بلاغها حيث تعرفت عليه لدى عرضه عليها، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة، مشيرا الى انه قام بمراقبة منزل المجني عليها وحينما شاهد زوجها يخرج من المنزل قام بالدخول من احدى النوافذ ونفذ جريمته النكراء.

هذا، وتم تسجيل قضية وإحالة المتهم الى النيابة بجريمة المواقعة بالإكراه.