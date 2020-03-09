شكرا لبحثكم عن خبر منها اليمن والسعودية.. الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بناء على تعميم الاتحاد الآسيوي تم تأجيل التصفيات لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس اسيا٢٠٢٣ المقررة في مارس ويونيو إلى أكتوبر..سيحدد موعد مبارياتنا لاحقا وسنبلغكم بالمواعيد الجديده... الامين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم د.حميد شيباني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منها اليمن والسعودية.. الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.