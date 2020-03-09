شكرا لبحثكم عن خبر وزير التخطيط يلتقي المؤسسات الدولية والمانحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - الاردن

التقى اليوم الاحد في العاصمة الاردنية عمان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج بممثلي عدد من المنظمات الدولية و المؤسسات المانحة،

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في مستهل اللقاء استعرض وزير التخطيط و التعاون الدولي حقائق المشهد الاقتصادي و التنموي و الانساني و جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع و تثبيت الاستقرار ورسم خارطة طريق لقيام دولة مستندة على سيادة القانون و العمل المؤسسي و الحكم الرشيد، كما استعرض العوج أمام شركاء التنمية الدوليين أولويات الحكومة في اعادة الاعمار و التعافي الاقتصادي في المجالات التنموية مثل قطاعات التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية و ايضا مجالات تعزيز الإنتاجية و السير نحو الاكتفاء الذاتي كالزرعة و الثروة السمكية .

كما قام العديد من المانحين باستعراض تدخلاتهم التنموية و مناقشة آلية تعزيز التنسيق بين جميع المانحين والحكومة ، كما تم استعراض مستوى الانجاز فيما يخص تنفيذ المشاريع وخصوصا المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لانجازها قبل نهاية هذا العام مثل مستشفى عدن العام ومشاريع تطوير الصرف الصحي في عدن وتريم وسيئون ومشروع جسر ابن سيناء في المكلا ومشروع طريق سيحوت نشطون والعديد من المشاريع الاخرى التي يتم الاعداد لها.

ومن جانبه شكر الدكتور العوج الجميع على الجهود المبذولة لمساعدة اليمن في المجال الانساني مع حثهم على بذل المزيد من الاهتمام في الجانب التنموي وما سيعكسه ذلك من توفير الخدمات الاساسية وخلق فرص عمل للشباب والمساعدة على الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.