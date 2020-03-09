شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تستعيد منطقة اليتمة الحدودية بالجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استعادت قوات الجيش الوطني في ساعة متقدمة من صباح اليوم السيطرة على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف بعد ساعات من سقوطها بيد مسلحي جماعة الحوثي.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت هجومًا معاكسًا على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، عقب سقوطها بأيدي الحوثيين، أسفر عنه السيطرة على سوق اليتمة والمناطق المحيطة بها.
وأضافت المصادر أن هجوم قوات الجيش، دفع بالحوثيين للتراجع باتجاه جبهتي المهاشمة والسليلة، حيث لا تزال المعارك عنيفة في محاولة مستميتة من الطرفين لتحقيق تقدم بارز.
وشنت مقاتلات التحالف في الأثناء، غارات جوية، على مواقع للحوثيين في اليتمة والمهاشمة والسليلة، وسط أنباء عن تعزيزات حوثية في طريقها لمواقع القتال.
يذكر أن جماعة الحوثي تمكنت يوم أمس الأحد من السيطرة على منطقة اليتمة بعد معارك طاحنة، أفضت إلى سيطرتهم على جبهتي السليلة والمهاشمة المحاذيتين للمنطقة.
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