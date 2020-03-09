شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. تفجير موكب رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاثنين لمحاولة اغتيال في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر التلفزيون السوداني أن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبر" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

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ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث.

وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وشهد موقع الحادث انتشارا أمنيا مكثفا بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.