شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي سعودي: الخيانة تبقى دائما في دماءال احمر وعصاباته مهما تلونوا! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاعلامي السعودي سامي العثمان رئيس تحرير صحيفة "العروبة اليوم" انه حصل على معلومات تفيد بأن السعودية اعتقلت وزراء يمنيين وقيادات عسكرية وحزبية بتهمة الخيانة العظمى. وكتب العثمان في تغريدة له على تويتر:حسب المعلومات التي وصلتني اعتقال بعض وزراء الشرعية في الرياض وكذلك قيادات حزبيه وقبلية وعسكرية بتهمة الخيانة والتواطيء مع ازلام الفرس المجوس الحوثي بعد تسليم الجوف ونهم للحوثي!. Advertisements واضاف الخيانة تبقى دائما في دماءال احمر وعصاباته مهما تلونوا! قاتلهم الله وسحقهم !!

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