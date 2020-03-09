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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. لجنة قيادية من شرطة تعز تعقد لقاء بمدراء أقسام مديرية القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
تعز - الخليج 365
بتوجيهات من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي قامت صباح لجنة قيادية من شرطة تعز برئاسة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي والمساعد لشؤون الأحياء السكنيةالعقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي ، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة شرطة مديرية القاهرة العقيد سلطان القيسي.
وهدفت الزيارة إلى تفقد الجاهزية لدى أفراد شرطة المديرية حيث حثتهم على رفع الجاهزية والتحلي باليقظة التامة والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل والتحلي بروح المسؤولية بما يتناسب وينسجم مع اللائحة المنظمة لعمل الشرطة.
وعقدت اللجنة لقاء مع مدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات في نطاق مديرية القاهرة وحثتهم على رفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقديم الخدمات للمواطنين ، كما شددت اللجنة على ضرورة التدقيق والتأكد من بيانات الساكنين الجدد في الحارات ورصد المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وسرعة إيصال البلاغات إلى أقسام الشرطة في نطاق إدارة شرطة المديرية في حال حدوث أي اختلات أمنية.
كما حثت اللجنة على ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها بشكل كبير بين عقال الحارات والأجهزة الأمنية لإفشال كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمتآمرين وتفعيل دور الخطباء والدعاة في جانب التوعية للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية واسناد جهودها في أوساط المجمتع.
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