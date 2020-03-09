حضرموت.. شركة نفط الساحل تقر تخفيض أسعار بيع المحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص

أكدت شركة النفط بساحل حضرموت اليوم الإثنين تخفيض أسعار بيع مادتي الديزل والبترول في السوق المحلي.



وطبقا لتعميم مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، سيباع سعر مادتي الديزل والبترول ب315 ريال يمني للتر الواحد بدلا عن 330 ريال اعتباراً من منتصف ليل اليوم الاثنين.

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وأوضح التعميم، أن هذا القرار يأتي متناسقاً مع السياسة السعرية التي تنتهجها إدارة فرع الشركة بالساحل المحددة في دراسة كلفة الشراء لاحتياجات السوق المحلي من المحروقات والعوامل المؤثرة وأسعار المحروقات عالمياً.

يذكر أن فرع الشركة بحضرموت يصدر من حين لآخر قرارا بتعديل أسعار بيع الوقود بين زيادة وتخفيض يرجعها لتغير أسعار الوقود عالمياً.