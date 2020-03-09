وزير التخطيط يؤكد على أولويات الحكومة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

عدن عمان - الخليج 365

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، على أولويات الحكومة في اعادة الاعمار و التعافي الاقتصادي.



وثمن وزير التخطيط ،الجهود المبذولة للمنظمات والمؤسسات المانحة في مساعدة اليمن في المجال الانساني..

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متطلعاً الى بذل المزيد من الاهتمام في الجانب التنموي وما سيعكسه ذلك من توفير الخدمات الاساسية وخلق فرص عمل للشباب والمساعدة على الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض الوزير العوج وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية خلال لقائه،اليوم، في العاصمة الادرنية عمّان، ممثلي عدد من المنظمات الدولية و المؤسسات المانحة،حقائق المشهد الاقتصادي و التنموي و الانساني و جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع و تثبيت الاستقرار ورسم خارطة طريق لقيام دولة مستندة على سيادة القانون و العمل المؤسسي و الحكم الرشيد.

وتطرق وزير التخطيط خلال اللقاء، الى اولويات الحكومة في اعادة الاعمار و التعافي الاقتصادي في المجالات التنموية وعلى راسها قطاعات التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية ومجالات تعزيز الإنتاجية و السير نحو الاكتفاء الذاتي كالزارعة و الثروة السمكية .

من جانبهم ،استعرض ممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة ،خلاتهم التنموية و مناقشة آلية تعزيز التنسيق بين جميع المانحين والحكومة،ومستوى الانجاز فيما يخص تنفيذ المشاريع وخصوصا المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لانجازها قبل نهاية العام الجاري في مستشفى عدن العام ومشاريع تطوير الصرف الصحي في عدن وتريم وسيئون ومشروع جسر ابن سيناء في المكلا ومشروع طريق سيحوت نشطون والعديد من المشاريع الاخرى التي يتم الاعداد لها.