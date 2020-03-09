شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: شاهد آخر المستجدات التي تشهدها مأرب منذ الليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور مواجهات ليلية عنيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب بين الحوثيين من جهة والقوات الحكوميةمن جهة أخرى.

وذكر موقع “أحداث نت” أن اشتبكات عنيفة تدور وجهاً لوجه ومن مسافة صفر في جبهة صرواح عقب محاولة الحوثيين التقدم نحو مواقع القوات الحكوميه.

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وأفاد نقلا عن مصدر عسكرى أن المعارك مستمرة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.

واضاف الموقع في خبر تابعته الحياة اليمنية أن العشرات من القتلى سقطوا في المواجهات.

مؤكدا بعد وصول تعزيزات قبلية من أبناء محافظة مارب إلى صرواح.

وأشار المصدر إلى سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير لافتاً إلى أن مدفعية الجيش دكت تعزيزات كانت في طريقها للحوثيين في مناطق المواجهات، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم القتالية وسقوط قتلى وجرحى.