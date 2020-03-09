شكرا لبحثكم عن خبر هبوط مستمر للريال أمام الدولار .. الأسعار صباح اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الريال هبوطه المستمر أمام الدولار، في تعاملاته صباح اليوم الإثنين. ننشر لكم أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال صباح اليوم الاثنين حسب تداول الاسواق المحلية في العاصمة المؤقتة، عدن وللعلم فإن السعر يتغير كل بضع ساعات : الدولار الأمريكي : الشراء : 652 Advertisements بيع : 656.5 الريال السعودي : شراء : 171 بيع : 172.5

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