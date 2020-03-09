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قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أعلنت قوات العمالقة العاملة ضمن القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للقوات المشتركة في الحديدة غربي البلاد.

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وقال المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" في بيان، إن الألوية تمكنت من صد محاولات تسلل للحوثيين إلى مواقعها في مديرية التحيتا، وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي (لم يحدد عددهم)، وأجبرت المتبقين منهم على التراجع والفرار.

 

وأشار المركز إلى أن القوات الحكومية تواصل استدراجها لمسلحي مليشيا الحوثي، وتلحق بهم الخسائر المتتالية.

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