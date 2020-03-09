منظمة: مليشيا الحوثي ارتكبت نحو 15 ألف انتهاك ضد النساء في اليمن منذ بدء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، أنها وثّقت أكثر من 16 ألف انتهاكاً ضد النساء في 19 محافظة يمنية خلال سنوات الحرب، من بينها نحو 15 ألف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المنظمة التي يقع مقرها في أمستردام بهولندا في تقريرٍ حقوقي أصدرته أمس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة بعنوان (اليمن: النساء في مهب الحرب) إنها وثقت 16 ألف و667 انتهاكاً ارتكبتها أطراف الصراع المسلح في اليمن بحق النساء، خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2014 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، موزعة على19 محافظة يمنية.

وتنوعت الانتهاكات بحسب التقرير بين جرائم القتل و الإصابة والاختطاف والتهجير وزراعة الألغام وجرائم أخرى، وحلت مليشيا الحوثي في صدارة الجهات المنتهكة وتليها جهات التحالف والحكومة ومليشيات خارجة عن القانون وأخرى ارهابية.

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وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 14 ألف و907 انتهاكاً بحق النساء في 19 محافظة يمنية منها 668 قتل و1733 حالة إصابة و353 حالة اختطاف.

وطالبت رايتس رادار مليشيا الحوثي بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال ووقف كافة أشكال الممارسات المنتهكة لحقوق المرأة والطفل، وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال وتجنيبهم مخاطر المواجهات المسلحة، ووقف زراعة الألغام الفردية وتسليم خرائط الألغام المزروعة في المناطق التي فقدت السيطرة عليها، والحد من التهجير القسري لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

كما طالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب.