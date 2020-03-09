مدارس إب بزمن المليشيا.. نشر أفكار طائفية وترديد للصرخة الإيرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 إب - الخليج 365 قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن "المدارس في زمن مليشيا الحوثي، ما بين نشر أفكار طائفية وترديد للصرحة الإيرانية ومراكز للتحشيد والتحريض على الكراهية.

Advertisements وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن "مليشيا الحوثي تواصل استغلال المدارس والجامعات لنشر أفكارها الطائفية وأنشطتها الإنقلابية في إب بمختلف مديريات المحافظة". وتفرض المليشيا الحوثية أنشطة متعددة على طلاب المدارس من بداية شهر مارس الجاري تتضمن خطاب التحريض والكراهية والتحشيد لجبهات القتال الحوثية.

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