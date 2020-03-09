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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال اليومين الماضيين.. مقتل 7 مدنيين في إب بينهم عروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
إب - الخليج 365
قتل مواطن وامرأة بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تضرب مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "مروان علي هزاع الحسني" قتل برصاص مسلح بمحافظة إب والتي تشهد حوادث قتل يومية ناجمة عن غياب الدولة وحضور الفلتان الأمني.
وفي حادثة أخرى، قتلت عروس في ظروف وملابسات غامضة بمدينة إب، بعد زواجها بأسابيع قليلة، حيث قتلت مساء أمس بعد مضى أقل من 30 يوماً على زواجها، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.
وبهذه الحوادث أرتفع أعداد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى سبعة وإصابة آخرين بحوادث متفرقة بعدد من مديريات محافظة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتاناً أمنياً زادت معه حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة
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