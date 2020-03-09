المليشيا ترفع وتيرة انتهاكاتها على القرى السكنية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – من وتيرة انتهاكاتها اليومية وقصفها المتواصل على القرى الآهله بالسكان ومزارع المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في الجبلية إن مليشيات الحوثي قامت بقصف مدفعي عنيف على القرى الآهله بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120 بشكل هستيري. وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين ،حيث تقوم بقصف الأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في مختلف مديريات الحديدة مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية نهاية العام الماضي

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