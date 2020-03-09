استشهاد مواطنين إثر انفجار لغم حوثي بالدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطنان إثنين إثر إنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية بالقرب من منازلهم في قرية الحمراء التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



حيث استشهد المواطنان “عايش حسن جنيد” و “علي عياش أحمد جنيد” بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، مما أدى إلى إعطاب الدراجة وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء حتى فارقا الحياة على الفور .

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وقالت والده الشهيد عياش أن ألغام مليشيات الحوثي أحرمتهم من أولادهم المساكين الذاهبين بعد حالهم، وبنبرة حزينه.

أضافت : أنه لم يمضي على زواج ابنها أربعة أشهر لتحول المليشيات هذه الفرحة إلى مأساة، مضيفه أن الشهيد “علي” ليس لديه أخ ولا أب ولا ام يرعى أولاده بعد وفاته. هذا وباشرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عملية مسح للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بالقرب من منازل المواطنين في المنطقة.

وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازل المواطنين التي تحصد المئات من الأرواح البريئه، وتخلف فصول من المآسي في مختلف مديريات محافظة الحديدة