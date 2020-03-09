الجوف.. قوات الجيش تستعيد اليتمة بعد ساعات من سيطرة المليشيا عليها (تفاصيل خاصة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني، المسنودة برجال القبائل، تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بعد سعات من سيطرة المليشيا عليها.



وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش ورجال القبائل من جهة، وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى، وأسفرت عن استعادة السيطرة على المنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة أيضا على موقعي لغدم والمضباع بين منطقتي اليتمة والمهاشمة في المديرية ذاتها.

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وأشارت المصادر إلى أن المواجهات تدول حاليا خارج اليتمة بعد تأمينها بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية مدعومة بمقاتلات التحالف تقدمت 40 كلم بعد منطقة اليتمة لتصل إلى مشارف المهاشمة.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير واغتنام عدد من الآليات والأسلحة المتنوعة.

وسيطرت المليشيا، أمس، على اليتمة والسيلة والمهاشمة بعد مواجهات عنيفة مع الجيش