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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدوء حذر يخيم على الأجواء في جبهة مريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الضالع - الخليج 365
كشف مصدر مطلع في القوات الجنوبية المشتركة، المشاركة في جبهة مريس، تفاصيل الموقف العسكري المخيم على الأجواء في محيط منطقة المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وبحسب المصدر فإن حالة من الهدوء المشوب بالحذر تخيم على الأجواء في جبهة مريس منذ حوالي 24 مضت.
وطبقا للمصدر فإن نقاط القتال المحورية الواقعة على نسق الجبهة الأول تشهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين القوات الجنوبية ومسلحي المليشيات بشكل دوري و متقطع.
وتعد جبهة مريس شمالي محافظة الضالع واحدة من جبهات القتال الإستراتيجية بين القوات الجنوبية و المليشيات الحوثية التي أقدمت موخرا حسب إحاطة المصادر المحلية على زراعة المئات من الألغام في يعيس محيط جبل ناصة و منطقة سون، بهدف إعاقة تقدم طلائع القوات الجنوبية المشتركة هناك.
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