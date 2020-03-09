هدوء حذر يخيم على الأجواء في جبهة مريس بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الضالع - الخليج 365 كشف مصدر مطلع في القوات الجنوبية المشتركة، المشاركة في جبهة مريس، تفاصيل الموقف العسكري المخيم على الأجواء في محيط منطقة المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

Advertisements وبحسب المصدر فإن حالة من الهدوء المشوب بالحذر تخيم على الأجواء في جبهة مريس منذ حوالي 24 مضت. وطبقا للمصدر فإن نقاط القتال المحورية الواقعة على نسق الجبهة الأول تشهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين القوات الجنوبية ومسلحي المليشيات بشكل دوري و متقطع. وتعد جبهة مريس شمالي محافظة الضالع واحدة من جبهات القتال الإستراتيجية بين القوات الجنوبية و المليشيات الحوثية التي أقدمت موخرا حسب إحاطة المصادر المحلية على زراعة المئات من الألغام في يعيس محيط جبل ناصة و منطقة سون، بهدف إعاقة تقدم طلائع القوات الجنوبية المشتركة هناك.

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