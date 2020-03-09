عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر ببالغ القلق تجاه التصعيدات الحوثية في محافظة الجوف اليمنية.



وقال المتحدث في تغريدة عبر حسابه الأحد إن التصعيد الحوثي أدى لنزوح الآلاف من اليمنيين إلى مأرب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وصل السبت، إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد، وذلك لوقف التصعيد العسكري الحوثي في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال مصدر حكومي وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن جريفيث يحمل مبادرة لوقف التصعيد العسكري في الجوف وأطراف مأرب، باعتباره يقوض فرص السلام بشكل نهائي.

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وأشار المصدر إلى أن محافظ مأرب، سلطان العرادة، التقى بالمبعوث الأممي فور وصوله، فيما من المقرر أن يلتقي بنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، في وقت لاحق.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية كثفت، الإثنين الماضي، أعمالها الإجرامية ضد سكان مدينة الحزم، حيث نهبت وفجرت المنازل والمنشآت الحكومية، مما أدى لنزوح الآلاف من عاصمة الجوف.

وقالت مصادر حقوقية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا الحوثية داهمت عشرات المنازل لقيادات وشخصيات موالية للشرعية بمدينة الحزم، وفجرت عددا من الدوائر الحكومية، ومنازل قيادات عسكرية بالجيش.

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن الانتهاكات الحوثية طالت أيضا شخصيات نسائية وقع اقتحام لمنازلهن في عاصمة الجوف، وسط تصاعد موجة التهجير للأسبوع الثاني على التوالي.