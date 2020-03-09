إصابة مدنيين جراء قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية بحيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب مدنيان، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.



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وفي التفاصيل، اصيب كلا من المواطن "عبده علي يحيى" البالغ من العمر (50) عاماً، و"سالم عبدالله عمار" البالغ (40)عاماً بشظايا قذيفة بي 10 أطلقتها المليشيات على منزلهم في منطقة ربع الحضرمي شمال شرق حيس.

هذا وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى حيس الريفي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تم نقلهما الى مستشفى الخوخة لإستكمال العلاج.

وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب جرائمها الانسانية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء محافظة الحديدة منذ إنطلاق الهدنة الأممية في ظل صمت مطبق من الأمم المتحدة .