شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت وزارة التعليم، في بيان أوردته وكالة “واس” اليوم الأحد: “أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد ومنع دخوله وانتشاره … فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين [غدا] حتى إشعار آخر”.

تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية السعودية وأوضحت أن القرار يشمل “مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية”.

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وقالت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

هذا ووجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، مؤكدة تعليق العمل أيضا في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المحافظة.

وأفادت الداخلية السعودية بأن الحالات الـ 11 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، هي من سكان محافظة القطيف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها، ونظرا لأن جميع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد، هي من سكان محافظة القطيف، فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتا، مع تمكين العائدين من سكانها من الوصول إلى منازلهم.

السعودية تعلن تعليق الدراسة كما تقرر وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في القطيف ، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

كذلك، تقرر تمكين النقل التجاري والتموين من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد بالفيروس إلى 11.