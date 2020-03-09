شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: بعد عزل وإغلاق القطيف وتعليق الدراسة في كافة المناطق.. السعودية تعلن تأجيل أكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة.. ماذا يحدث؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية، اليوم الأحد، تأجيل إقامة الدورة حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة للدورة في بيان على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنها “تابعت باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية التي لم تدخر جهدا في تلبية كل الاحتياجات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في الألعاب”.

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السعودية تعلن تأجيل أكبر حدث رياضي وأضافت “وبناء على التوصيات الصادرة من اللجنة المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس، وحيث أن سلامة الجميع تعد الأولوية القصوى، فقد قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامة الدورة إلى وقت لاحق، متمنين السلامة للجميع”. وكان من المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 23 مارس إلى 1 أبريل، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي من 13 منطقة في المملكة، رجالا ونساء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن القرار يشمل “مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية”.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اليوم الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، مؤكدة تعليق العمل أيضا في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المحافظة.

وأفادت الداخلية السعودية بأن الحالات الـ 11 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، هي من سكان محافظة القطيف.

أكبر حدث رياضي في تاريخ السعودية وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطالبت الوزارة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.